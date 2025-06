Vibo Valentia Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba | Non andrò a votare ai referendum Sono propaganda della sinistra

referendum sono pura propaganda della sinistra, finalizzata a screditare e destabilizzare le istituzioni. Ritengo che il nostro impegno debba concentrarsi su proposte concrete, non su manovre divisive che non portano vantaggi reali al Paese. La nostra priorità è difendere i valori e gli interessi degli italiani, evitando di cadere nelle trappole di chi usa la politica come strumento di propaganda.

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia a Vibo Valentia, Pasquale La Gamba, ha annunciato pubblicamente la sua decisione di non partecipare ai referendum promossi dalla CGIL, sostenuti anche dal Partito Democratico. In una dichiarazione diffusa sui social, La Gamba ha criticato duramente l’iniziativa, definendola “un’operazione di propaganda mascherata da battaglia di principio”. “Non andrò a votare – ha affermato – perché questi referendum non sono strumenti di democrazia reale, ma servono solo a rilanciare la macchina elettorale della sinistra”. Secondo La Gamba, le proposte referendarie riguardano normative approvate dalla stessa sinistra quando era al governo: “Se erano così sbagliate, perché non le hanno modificate allora? Ora, dall’opposizione, preferiscono far spendere oltre 400 milioni di euro agli italiani”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba: “Non andrò a votare ai referendum. Sono propaganda della sinistra”

