Viareggio ecco la nuova Passeggiata | Una ristrutturazione per esaltare lo stile liberty

Viareggio si prepara a riscoprire la sua storica eleganza con una nuova passeggiata, un restyling che esalterà lo stile liberty della città. Un luogo di incontro e di charme, già amato da generazioni di toscani e visitatori, sta per diventare ancora più affascinante. Il Comune promette un intervento delicato, capace di conservare l’anima del passato mentre abbraccia il futuro. Una rinascita che renderà la passeggiata un vero gioiello da vivere e ammirare.

Viareggio, 6 giugno 2025 – Una sorta di platea per esaltare i palazzi liberty. Una porta verso il mare. Per un luogo da sempre amato, non solo dai viareggini ma da tanti toscani. Chi non è mai stato sulla Passeggiata di Viareggio, magari in una bella giornata di sole. Il Comune provvederà a un importante progetto di restyling e ristrutturazione. Uno spazio che non verrà sconvolto ma semplicemente riordinato, come ha spiegato alla presentazione del progetto l’ingegnere Emanuele Donadel, che cura appunto l’operazione. L’investimento è di 13 milioni di euro. I giardini lineari che arricchiscono la Passeggiata saranno rivisti, con nuovi elementi di arredo, luci e spazi in cui sedersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, ecco la nuova Passeggiata: “Una ristrutturazione per esaltare lo stile liberty”

