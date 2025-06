Viareggio ecco come sarà la nuova Passeggiata | il Comune la presenta

Viareggio si prepara a risplendere con una nuova Passeggiata: il Comune annuncia un investimento di 13 milioni di euro per una riqualificazione che valorizzi lo stile Liberty, simbolo di questa splendida località toscana. Un progetto pensato per preservare e esaltare l’unicità del viale a mare, rendendolo ancora più affascinante e accogliente per residenti e visitatori. La rinascita della passeggiata promette di trasformare un patrimonio iconico in un’esperienza indimenticabile.

Una importante riqualificazione per la Passeggiata di Viareggio: la annuncia il Comune. Un luogo molto amato un po' in tutta la Toscana adesso si rifarà completamente il look. Annunciato un investimento per 13 milioni di euro. L'idea è quella di non stravolgere lo stile Liberty che rende la passeggiata unica ma anzi di esaltarlo agli occhi dei tantissimi visitatori che affollano, soprattutto nel weekend, il viale a mare.

