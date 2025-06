Viale Gazzi le auto sfrecciano come in una pista | proposta dossi

Viale Gazzi si sta trasformando in una vera e propria pista, con le auto che sfrecciano a velocità pericolose. La sicurezza dei cittadini è a rischio, soprattutto vicino all’ingresso del Policlinico. Per questo, il Terzo Quartiere ha proposto all’amministrazione comunale l’installazione di rallentatori di velocità, come dossi artificiali, per garantire un passaggio più sicuro e tutelare chi vive e lavora in questa zona.

Il viale Gazzi è troppo pericoloso perchè le auto sfrecciano. Il consiglio del Terzo Quartiere ha proposto all'amministrazione comunale l'installazione di rallentatori di velocità quali dossi artificiali lungo la strada e in particolare nei pressi dell'ingresso laterale del Policlinico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Viale Gazzi, le auto sfrecciano come in una pista: proposta dossi

In questa notizia si parla di: Viale Gazzi Auto Sfrecciano

Viale Italia, studenti a zig zag tra le auto che sfrecciano - Aggiungiamoci che lì le auto sfrecciano anche a 80 chilometri orari e non ci sono manco le strisce pedonali. Far west Siamo in viale Italia, all’altezza di via Saragat, da un lato, e di strada ... Segnala msn.com

L’allarme in via Roma: "Auto e moto sfrecciano, servono maggiori controlli" - Castel di Lama, i cittadini tornano a tuonare: "Qui le auto sfrecciano e nonostante le nostre ... ci sono portoni che danno sulla carreggiata, vialetti, imbocchi e nonostante tutto le auto e ... Da msn.com

Auto che sfrecciano ed incidenti. Montesacro chiede più sicurezza stradale - I punti critici di Montesacro Tra le priorità gli incroci di Piazza Monte Baldo, con particolare attenzione a viale Gargano nel tratto che scende verso Piazza Sempione. “Una strada che per ... Segnala romatoday.it

auto passa col rosso