Viaggio nell’isola misteriosa | tutto quello che c’è da sapere sul film

Preparati a un’avventura senza confini con "Viaggio nell’isola misteriosa". Questa sera, alle 21:20 su Italia 1, il film diretto da Brad Peyton ti catapulterà in un mondo di misteri e scoperte, seguendo le orme di Jules Verne. Un'epica sequela del cult del 2008, combina azione, suspense e atmosfere fantastiche. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere questa straordinaria avventura...

Ottawa, Canada. A notte fonda, il giovane Sean Anderson è impegnato a scappare, a bordo della sua moto, da alcuni poliziotti, che tentano di fermarlo in quanto ha violato una struttura di polizia attrezzata per le comunicazioni satellitari allo scopo di ricevere un misterioso messaggio.

