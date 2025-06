Viaggio nel cuore della black music al Miles Davis | sul palco Vita Romeo & band

Preparati a immergerti in un viaggio emozionante nel cuore della black music con Vita Romeo e la sua Amp Band al Miles Davis. Una serata all'insegna di voci potenti, interpretazioni coinvolgenti e brani iconici che hanno segnato intere generazioni. Dalla poesia di Etta James alle vibrazioni di Stevie Wonder, vivrai un'esperienza unica capace di far rivivere le emozioni di un genere senza tempo. Un evento imperdibile per ogni appassionato di musica!

Un viaggio magnetico nel cuore della black music con Vita Romeo, voce potente, intensa e vibrante, capace di dare nuova vita ai brani che hanno segnato intere generazioni. Da At Last di Etta james a Piece of My Heart di Janis Joplin, da Back to Black di Amy Winehouse a Superstition di Stevie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Viaggio nel cuore della black music al Miles Davis: sul palco Vita Romeo & band

In questa notizia si parla di: Black Vita Viaggio Cuore

Alla Rinascente il Black Friday esclusivo per Corri la Vita - Venerdì 23 maggio, la Rinascente di Firenze ospita il Black Friday Preview, esclusivo per Corri La Vita.

Sud Black Medea – gratitudine alla vita al San Ferdinando - Dal Borgo di Sant'Antonio Abate al palcoscenico, Sud Black Medea, 23 donne diventeranno protagoniste grazie al progetto "Criscito". Scrive lagazzettadellospettacolo.it

Il viaggio del cuore - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Il film "Il viaggio del cuore" segue Emma, una giovane donna alla ricerca della sua identità e del significato ... Secondo today.it

Viaggio in una vita sospesa, dove a vincere sono le ragioni del cuore - già avvocato e dirigente della Pubblica amministrazione “Viaggio in una vita sospesa. Per un futuro possibile le parole del cuore”, edito da Rogiosi Sceglie Napoli, sua città natale ... formiche.net scrive

Vi Presento Joe Black - Ita - Discorso Sull'Amore