Viaggio di luce e sospensione con Sotto le Dita-Barocco all' Arpa | suona Laura Vitale

Un viaggio di luce e sospensione, dove le note barocche si intrecciano sotto le dita abili di Laura Vitale all’arpa. La quarta edizione del Festival di Musica Barocca, organizzata dall’Accademia Musicale Ars Antiqua sotto la guida del maestro Giosuè D’Asta, continua a incantare il pubblico. Sabato 7 giugno, alle ore 21, l’oratorio di San Filippo Neri all’Olivella si trasformerà in un affascinante scrigno di suoni, portando l’ascolto in un mondo senza tempo.

