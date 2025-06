Viaggio a ritmo d’arte con l’associazione Salvatore Nigrelli

Un'esperienza unica tra arte, musica e cultura, in cui giovani e studenti sono invitati a scoprire il patrimonio artistico di Napoli attraverso un viaggio coinvolgente e interattivo. La terza edizione di "Viaggio a ritmo d’arte" al liceo Palizzi ha riscosso grande successo, testimonianza dell’importanza di preservare e promuovere la creatività locale. La presidente Renata Nigrelli sottolinea come il progetto incentivi la passione culturale e il talento dei più giovani.

Grande successo al liceo Palizzi di Napoli, per la terza edizione di Viaggio a ritmo d'arte. Il progetto promosso dall'Associazione Salvatore Nigrelli con la collaborazione dello scultore Domenico Sepe. Il sodalizio è dedicato al brillante ingegnere napoletano Salvatore Nigrelli prematuramente scomparso. La presidente dell'Associazione Renata Nigrelli ha spiegato la mission del progetto che consiste nell'incentivare .

