Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato all'aggiornamento sulle condizioni del traffico. Oggi, 6 giugno 2025 alle ore 20:25, vi segnaliamo code e rallentamenti sulla Roma-Lazio, con particolare attenzione al raccordo anulare e alle arterie più trafficate come via Tuscolana e Colombo. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e per scoprire come affrontare al meglio la viabilità serale.

