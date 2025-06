Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 19 | 40

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per la viabilità del Lazio. Oggi, 6 giugno 2025 alle ore 19:40, il traffico su Roma e regione presenta alcune criticità: rallentamenti sulla Flaminia, l’estrada e la Appia Tuscolana, con disagi anche sull’A24 nel tratto urbano, a causa di un incidente rimosso all’altezza di Tor Cervara. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per viaggiare più sereni.

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio

