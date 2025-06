Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 19 | 10

Benvenuti a questa panoramica sulla viabilità di Roma e Lazio del 6 giugno 2025 alle ore 19:10. Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alla mobilità, vi aggiorna sulle principali criticità e deviazioni in tempo reale. Dalle arterie più trafficate come il raccordo anulare e la Tangenziale, alle zone più complesse come Flaminia e Salaria, restate con noi per navigare al meglio il vostro viaggio serale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo dovete raffigura lente anche leggermente Flaminia Salaria mentre esterna mi sono delle cure tra Ardeatine Tuscolana possiamo risultato Urbano della A24 dovresti un incidente troviamo il traffico è Incoronato dalla tangenziale e Tor Cervara in direzione raccordo molto trafficata la colomba con cuore tra via di Mezzocammino e vedi malafede in direzione di Ostia andiamo sulla Pontina dove a seguito di incidente troviamo degli inconvenienti 3 raccordo e Castel di Decima in direzione Latina sempre a seguito di un sinistro vi sono delle cose anche a Castel Romano in direzione della capitale Infine per quanto riguarda il trasporto ferroviario ripresa la circolazione sulla linea Roma Pisa in precedenza sospesa a causa di un inconveniente tecnico avvenuto nei pressi di Gavorrano i convogli hanno registrato fino a 190 minuti in ritardo da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it