Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 18 | 10

Benvenuti con Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a Tenere sotto controllo la viabilità di Roma e provincia. Alle ore 18:10 del 6 giugno 2025, si registrano rallentamenti sul raccordo anulare, tra Bufalotta e Prenestina, e tra Laurentina e Tuscolana. Inoltre, traffico congestionato anche tra Lido di Ostia e Fiumicino, con attese lungo il ponte della Magliana in direzione Eur. Restate aggiornati, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti!

