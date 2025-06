Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato all'aggiornamento sulla viabilità. Oggi, 6 giugno 2025 alle 16:25, vi forniamo le ultime notizie sul traffico romano e regionale: rallentamenti e code lungo il raccordo, tra Flaminia Salaria e Bufalotte Tiburtina, e nel tratto urbano dell’A24 tra Tor Cervara e la zona di Fiumicino. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo dove traffico rallenta in carreggiata tra Flaminia Salaria proseguendo tra bufalotte Tiburtina mette in esterna troviamo delle cose tra Roma Fiumicino e vede il mare trapuntine Tuscolana spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove delle code a tratti interessa nel tratto tra la celeste torcervara indicazioni raccordo a seguito incidente troviamo delle code sull'Aurelia all'altezza di Castel di Guido in direzione di Civitavecchia molto trafficata Colombo con rallentamenti tra via di Mezzocammino eviti malafede in direzione di Ostia sulla Pontina dove traffico si presenta rallentato tra Spinaceto e raccordo in direzione la capitale dei per incidente sulla Appia all'altezza di Castel Gandolfo in direzione capitale spostiamoci sulla Via dei Laghi dove anche qui a casa di un sinistro via degli allenamenti della regionale di Rocca di Papa e via Pratoni del Vivaro In entrambe le direzioni sempre per incidente troviamo delle code anche sulla Nomentana tra Colleverde raccordo In entrambe le direzioni in fino a causa dei lavori di Sulla Strada Regionale 207 Nettunense troviamo dell'Incoronata menti all'altezza di Campoleone in entrambi i sensi di marcia da Tommaso Renzi e Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio