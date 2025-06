Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra consueta aggiornata sulla viabilità nel Lazio. Oggi, 6 giugno 2025 alle ore 13:25, si segnalano code e disagi a Roma e Ostia Antica a causa di un incidente su Viale dei Romagnoli, che ha istituito il senso unico alternato. La situazione interessa anche la Via del Mare e l'A24, con rallentamenti importanti da Portonaccio al bivio con la Tangenziale Est. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità della regione.

su Viale dei Romagnoli Ostia Antica all'altezza della zona archeologica un incidente crea code istituito il senso unico alternato con ripercussioni sulla via del mare Sulla via Ostiense altezza bivio Castel Fusano e sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione di quest'ultima andiamo ora sul Raccordo Anulare dove in interna Ci sono rallentamenti tra Torre Angela e abbia in coda dalla 91 Roma Fiumicino a via Pontina è più avanti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra Vitinia e malafede verso Ostia più avanti all'altezza Canale della Lingua per lavori con code In entrambe le direzioni ed è tutto da Federico Ascari ad Astral infomobilità