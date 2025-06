Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti con l’aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, 6 giugno 2025 alle ore 12:25, segnaliamo alcune criticità sulla A1 Roma-Firenze: un incidente al bivio di Ponzano Romano in direzione Firenze non provoca code, ma è importante prestare attenzione. Inoltre, a Ostia Antica, si registra un altro incidente che ha chiuso il Lidl, creando senso unico alternato. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili per la vostra sicurezza in viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Firenze Se abbiamo un incidente al bivio diramazione Roma nord Ponzano Romano in direzione Firenze al momento non crea code ma prestare attenzione su Viale dei Romagnoli Ostia Antica in direzione Acilia un incidente e crea chiude il Lidl senso unico alternato altezza Borghetto di Ostia Antica prestare attenzione rimosso invece l'incidente su via Casilina all'altezza della località laghetto permangono comunque code In entrambe le direzioni e andiamo sul Raccordo Anulare in interna codetta Torre Angela e Appia in esterna rallentamenti dalla 91 Roma Fiumicino a via Pontina è più avanti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud su via Cristoforo Colombo all'altezza Canale della Lingua per lavori code In entrambe le direzioni ed infine da oggi fino al 30 giugno a Latina per lavori di ripristino del manto stradale in alcune strade del territorio comunale istituito il senso alternato in via del Lido lungomare via Capraia e Viola è in fascia oraria 7:30 16:30 ed è tutto da Federico Ascani da strade infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it