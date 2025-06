Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti alla nostra consueta aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, venerdì 6 giugno 2025 alle ore 11:25, segnaliamo un incidente sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e Castel Romano, che sta causando code verso Latina. Nonostante la rimozione dell’incidente in zona Laghetto, persistono rallentamenti su più punti. Restate con noi per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio un incidente sulla via Pontina crea code tra Tor de' Cenci e Castel Romano verso Latina su via Casilina all'altezza della località laghetto rimosso l'incidente permangono comunque code In entrambe le direzioni e più avanti in direzione raccordo tra finocchio Tor Bella Monaca ci spostiamo sulla raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti tra Cassia bis e Flaminia in esterna code dalla Pontina alla diramazione Roma Sud nel quadrante sud-ovest su via Cristoforo Colombo all'altezza di Canale della Lingua per lavori code In entrambe le direzioni ed infine da oggi è fino al 30 giugno a Latina per lavori di ripristino del manto stradale in alcune strade del territorio comunale istituito nel senso unico alternato in via del Lido lungomare via Capraia e via Eolie in fascia oraria 730 16:30