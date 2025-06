Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti alla nostra consueta aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, 6 giugno 2025 alle ore 10:25, Astral Infomobilità vi informa di un incidente sulla Pontina causato da un trattore a Castel Romano, che provoca code in direzione Latina. Inoltre, segnaliamo rallentamenti sulla A24 e sulla Tangenziale Est. Rimanete con noi per tutte le news sul traffico e i percorsi alternativi per una guida più sicura e fluida.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla Pontina provoca con il trattore di Cenci Castel Romano in direzione Latina sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio in direzione tangenziale est è proprio sulla tangenziale Ci sono code dal bivio con la 24 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico ci sposiamo sul Raccordo Anulare in interna con incidente altezza Castel Giubileo con code tra Cassia bis e Flaminia è più avanti code per traffico intenso tra casini ne abbia in esterna per lavori rallentamenti dalla Roma Fiumicino alla via del mare Andiamo sulle consolari e sulle principali strade in entrata nella capitale sulla Flaminia code tra raccordo a piedi due nel quadrante sud-ovest su via dell'Aeroporto Colle da Ostia antica Al ponte della Scafa verso Fiumicino ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio