Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti alla nostra consueta panoramica sulla viabilità di Roma e del Lazio, aggiornata alle ore 09:10 del 6 giugno 2025. Se state pianificando il vostro viaggio, rimanete con noi per scoprire le ultime novità sul traffico e le eventuali criticità che potrebbero influenzare i vostri spostamenti. La strada può essere imprevedibile, ma con le informazioni giuste, potrete affrontarla al meglio. Prepariamoci insieme a un viaggio più semplice e sicuro.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade se la 91 Roma Fiumicino code altezza ANSA del Tevere verso la Colombo su tratto Urbano della A24 traffico intenso e code tra fiorentini e bivio tangenziale est verso quest'ultima in direzione raccordo code a partire da via Togliatti code sulla tangenziale est dal bivio con la 24 a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico ci spostiamo sulla raccordo anulare in interna code per traffico tra Casilina e a Pietra Cassia bis e Salaria in esterna rallentamenti tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Casilina e Tiburtina tu la famiglia rallentamenti tra raccordo in via dei Due Ponti verso centro sulla Casilina code da Laghetto a raccordo nelle due direzioni e sulla Cassia coda all'altezza dell'uscita di Campagnano verso Roma