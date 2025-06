Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2025 ore 08 | 40

Benvenuti dalla redazione di Astral Infomobilità, il punto di riferimento per aggiornamenti sul traffico nella Regione Lazio. Oggi, 6 giugno 2025 alle 8:40, vi forniamo le ultime notizie sulle autostrade romane: code sulla A1 da L’Ansa del Tevere alla Colombo e sulla A24 tra Fiorentina e bivio tangenziale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e consigli utili per una viabilità più serena.

Astral infomobilità una salute e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade sulla A1 Roma Fiumicino code da l'ANSA del Tevere alla Colombo verso quest'ultima su tratto Urbano della A24 roma-teramo per traffico intenso code tra Fiorentina e bivio tangenziale est verso la tangenziale ci spostiamo sulla raccordo anulare in interna code per traffico tra Casine a Pietra Salaria e Tiburtina in esterna rallentamenti altezza Aurelia tra Roma Fiumicino e Pontine tra Casilina e Tiburtina Andiamo sulle solari sulle principali strade in entrata nella capitale sulla Flaminia code tra raccordo a via dei Due Ponti sulla Pontina code da Pomezia Castel Romano traffico rallentato sulla Colombo tra via di Acilia la fede Sulla via Ostiense code tra malafede Vitinia invece sulla parallela via del Mare per traffico intenso al bivio di Acilia si sta in coda da Dragoncello al Centro Giano ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it