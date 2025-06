Via XII Settembre chiude per lavori

Attenzione, cittadini di Civita Castellana! Via XII Settembre sarà chiusa al traffico a partire dalle 7 del 10 giugno per importanti lavori di rifacimento della pavimentazione. Durante il periodo dell’intervento, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione nel tratto interessato. Restate aggiornati sulle modalità di percorrenza alternative e sui tempi di completamento, perché la vostra sicurezza è la nostra priorità.

Lavori in via XII Settembre a Civita Castellana: è previsto il rifacimento del primo tratto della pavimentazione stradale. Così, dalle 7 del 10 giugno fino a fine intervento, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in via XII Settembre.

