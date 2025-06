Via libera in Veneto all' utilizzo di proiettili di gomma contro i lupi

In Veneto arriva il via libera all’uso di proiettili di gomma contro i lupi, una misura che divide tra tutela della fauna e sicurezza umana. MASE e ISPRA hanno approvato la richiesta della Regione per intervenire in modo più efficace contro i comportamenti problematici di questi predatori. Questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione dei conflitti tra uomo e natura, spingendo verso un equilibrio più sostenibile. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

MASE e ISPRA hanno accolto la richiesta formulata dalla Regione del Veneto per l’utilizzo dei proiettili di gomma come intervento di dissuasione nei casi di lupi che manifestano comportamenti di abitudine alla vicinanza all’uomo e al suo ambiente o addirittura di confidenza nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Via libera in Veneto all'utilizzo di proiettili di gomma contro i lupi

