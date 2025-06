Via Garibaldi | posti auto riservati ai residenti in orario serale

Arezzo si anima con una novità che punta a rendere il centro storico più vivibile e accessibile: via Garibaldi diventa zona di sosta riservata ai residenti durante le ore serali. Una misura pensata per migliorare la qualità della vita senza penalizzare nessuno, offrendo maggiore comodità e tutela al cuore pulsante della città. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un equilibrio sostenibile tra mobilità e preservazione del patrimonio locale.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Casi: “Una risposta concreta a chi vive il centro storico, senza penalizzare nessuno” Un nuovo passo per migliorare la vivibilità del centro storico. Con una delibera di Giunta l’Amministrazione comunale ha istituito una fascia oraria di sosta riservata esclusivamente ai residenti delle ZTL A e B nell’area di via Garibaldi limitrofa a piazza del Popolo. La nuova disciplina della sosta prevede che dalle ore 20:00 alle ore 8:00, tutti i giorni della settimana, i 48 stalli a pagamento siano riservati esclusivamente ai residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Garibaldi: posti auto riservati ai residenti in orario serale

In questa notizia si parla di: Garibaldi Residenti Posti Auto

Porto Garibaldi, finisce con l’auto contro altre cinque e poi sparisce a piedi - Porto Garibaldi Serata e nottata molto movimenta a Porto Garibaldi quella tra venerdì e ieri. Cinque auto parcheggiate sono state «centrate da un’altra vettura lasciata poi abbandonata poco più avanti ... Lo riporta msn.com

"Eliminati tre posti auto per i residenti". La Coalizione attacca - "Il Comune elimina tre posti auto per residenti". Il gruppo consiliare Coalizione Volterra Civica torna all’attacco dell’amministrazione comunale, stavolta sul fronte dei parcheggi. msn.com scrive

Lissone, barricate per i parcheggi di piazza Garibaldi: “Ogni posto auto in meno è una vetrina spenta” - A dirlo non sono solo i commercianti o i residenti ... Garibaldi chiedono una riasfaltatura e una migliore illuminazione a led, "magari con nuovi lampioni di design", ma niente modifiche ai posti ... Riporta ilgiorno.it

A Pasqua il doppio senso in corso Garibaldi. Ma spariscono una trentina di posti auto