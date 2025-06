Via al Torcularia Book Festival | Galimberti incanta il pubblico nella prima giornata

È iniziata con grande entusiasmo la quinta edizione del Torcularia Book Festival, un evento imperdibile dedicato alla cultura e alla conoscenza. La prima giornata ha brillato grazie all’incanto di Galimberti, che ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di riflessione e scoperta. Fino a domenica 8 giugno, il parco di Villa Pallavicino ad Arola sarà teatro di incontri, conferenze e momenti di ispirazione. Un’occasione unica per nutrire la mente e il cuore attraverso parole e idee...

Si è aperta la quinta edizione del Torcularia Book Festival. Festival della Conoscenza che, fino a domenica 8 giugno, animerà anche per quest'anno il parco della splendida Villa Pallavicino, ad Arola – fraz. di Langhirano, con Lectiones Magistrales, tenute da alcuni degli intellettuali di spicco.

UMBERTO GALIMBERTI - Lectio magistralis: “In dialogo con Platone sulle cose dell’amore”