Vetrine illuminate ed eventi in piazza Spasso in Ravenna lancia il nuovo piano per il centro con Mediatip

Vetrine scintillanti, piazze animate e un centro storico vibrante tutto l’anno: Ravenna si prepara a una rinascita coinvolgente con il nuovo piano di Mediatip. Un progetto ambizioso che trasforma il cuore della città in un polo di cultura, shopping e socialità, rendendo ogni angolo un’esperienza indimenticabile. È con questa visione che il Comitato Spasso in Ravenna annuncia l’avvio di una nuova stagione dedicata al rilancio delle attività cittadine, grazie anche alla collaborazione con...

Le vetrine illuminate, le piazze animate da eventi, il centro storico come spazio condiviso da vivere tutto l'anno. È con questa visione che il Comitato Spasso in Ravenna annuncia l'avvio di una nuova stagione dedicata al rilancio delle attività cittadine, grazie anche alla collaborazione con.

