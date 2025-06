Vertice Unesco a Napoli la città sarà sede permanente delle politiche culturali

Il vertice UNESCO a Napoli ha trasformato la città in un fulcro di cultura e dialogo globale, diventando sede permanente delle politiche culturali. Mentre i delegati cantavano “O sole mio” e applaudivano con entusiasmo, si è rafforzata l’immagine di Napoli come culla di tradizioni e innovazione. È finita con un’ovazione collettiva, simbolo di un impegno condiviso per preservare e valorizzare il patrimonio mondiale. Un momento che resterà nella storia della città e del mondo.

