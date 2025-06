Vertice Nato tra le spese per la difesa dell’Italia spunta anche il Ponte sullo Stretto

L’Italia si prepara a consolidare la propria difesa con un piano ambizioso, che prevede un incremento progressivo della spesa militare e l’introduzione di iniziative innovative come il ponte sullo Stretto. Con l’obiettivo di raggiungere il 2% del Pil entro il 2028, il governo Meloni punta a rafforzare la sicurezza nazionale e a rafforzare i legami internazionali, rendendo il nostro paese protagonista in un panorama geopolitico in evoluzione. Nel piano...

L’Italia arriverà al summit Nato dell’Aia (previsto per il prossimo 24-25 giugno 2025) con un’agenda chiara. Il governo Meloni sta infatti predisponendo un piano di rafforzamento della difesa che porterà la spesa militare al 2% del Pil entro il 2028, con un passaggio intermedio intorno all’1,38% già nel 2025. Il percorso prevede aumenti graduali e la reimpostazione di alcune voci di bilancio, in linea con le richieste dell’Alleanza. Nel piano italiano figurano, ad esempio, le risorse del servizio meteorologico, della Guardia Costiera e i fondi per le politiche migratorie, tutte voci che il governo intende considerare nella spesa difesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vertice Nato, tra le spese per la difesa dell’Italia spunta anche il Ponte sullo Stretto

