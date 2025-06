Vertenza ArcelorMittal in Regione Campania | sul tavolo il futuro dello stabilimento di Luogosano

Il futuro dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano è al centro di un'importante svolta: il 11 giugno, alle 11, si terrà un vertice decisivo presso la sede dell'Assessorato al lavoro della Regione Campania. Un momento cruciale per confrontarsi sulle prospettive e le strategie per salvaguardare il lavoro e lo sviluppo locale. La partecipazione di sindacati e istituzioni sarà fondamentale per trovare una soluzione condivisa e rassicurante.

