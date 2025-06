Verstappen trema squalificato dal campionato | è già successo

Il paddock della Formula 1 è ancora scosso dalla decisione di squalificare Verstappen dal campionato, un episodio che ricorda tempi passati e alimenta polemiche infiammate. Dopo il contatto con Russell negli ultimi giri del GP di Spagna, le dieci secondi di penalità hanno acceso un dibattito acceso tra appassionati e addetti ai lavori. Ma cosa riserverà il futuro a Max? La situazione promette ulteriori sviluppi e discussioni senza fine.

Per Max Verstappen non si placa la polemica dopo il contatto con Russell negli ultimi giri del Gp di Spagna: spunta la squalifica dal campionato Dieci secondi di penalità che stanno facendo discutere da una settimana e chissà per quanto altro tempo ancora se ne parlerà. Max Verstappen ha chiuso al decimo posto il GP di Barcellona dopo essere stato penalizzato dai commissari per il contatto con George Russell. Il pilota olandese, dopo che nel post gara aveva usato parole dure nei confronti del rivale, ha fatto parziale dietrofront, scusandosi sui social. La polemica su quanto accaduto però continua a imperversare e c’è chi considera anche la sanzione subita troppo tenue rispetto al fatto compiuto. 🔗 Leggi su Sportface.it