Verstappen lascia la Red Bull | ha trovato la strada per sciogliere il contratto | Ufficialità a fine campionato

Max Verstappen, il campione del volante, pronto a spezzare le catene con Red Bull: un’incredibile svolta si profila all’orizzonte. Dopo anni di successi e polemiche, il pilota belga classe 1997 ha trovato la via per sciogliere ufficialmente il suo contratto a fine stagione, aprendo le porte a un possibile nuovo capitolo in Formula 1. La sua decisione scuote il mondo delle corse: cosa ci riserverà il futuro?

Verstappen lascia la Red Bull: ha trovato la strada per sciogliere il contratto Ufficialità a fine campionato"> Importante via d'uscita dal contratto con Red Bull per il pluripremiato pilota che a fine stagione potrebbe cambiare team. Max Verstappen, belga classe 1997, è figlio dell'ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen e della kartista belga Sophie Kumpen. Fin da piccolo, è stato immerso nel mondo delle corse, iniziando a gareggiare nei kart all'età di quattro anni. Il padre ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, seguendolo personalmente durante le competizioni giovanili. Nel 2014, Verstappen è entrato a far parte del Red Bull Junior Team, partecipando alle prove libere del Gran Premio del Giappone a soli 17 anni, diventando fino a pochi mesi fa il più giovane pilota a prendere parte a un weekend di Formula 1.

