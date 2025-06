Verso Norvegia Italia tre interisti su quattro titolari

Questa sera alle 20.45, l’Italia di Spalletti si prepara a scendere in campo contro la Norvegia, dando il via al cammino di qualificazione per il Mondiale 2026. Con tre interisti su quattro titolari, la Nazionale punta a riscattare le delusioni passate e a conquistare il biglietto per l’estate in Messico, Canada e Stati Uniti, dimostrando che il talento italiano può fare la differenza anche nelle sfide più importanti.

Questa sera alle ore 20.45 inizierà, per la nazionale italiana, il percorso di qualificazione al Mondiale del 2026. La nazionale di Spalletti, dopo due edizioni del Mondiale passate a casa sul divano, ha l'obbligo di qualificarsi al prossimo campionato del mondo che si terrà nell'estate 2026 in Messico, Canada e

