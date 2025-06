Verso il referendum | Temi importanti per il Paese colti anche e soprattutto dai giovani

Settimana cruciale per il nostro futuro: domenica e lunedì, cittadini di ogni età si recheranno alle urne per esprimersi sui referendum abrogativi, questioni fondamentali che riguardano il lavoro, la cittadinanza e il benessere del paese. Dopo mesi di impegno e iniziative positive, si avvicina il momento di fare sentire la propria voce. È arrivato il momento di scegliere il cammino da seguire: la partecipazione è il primo passo verso un’Italia più giusta e consapevole.

Domenica e lunedì si va alle urne per decidere sui referendum abrogativi i cui quesiti affrontano temi importanti, come lavoro e cittadinanza.

? “L’8 e 9 giugno verremo chiamati a esprimerci su cinque referendum che hanno al centro temi che riguardano la vita di milioni di uomini e donne del nostro Paese. È importante prendere una posizione”. La scrittrice Gabriella Genisi voterà cinque sì al #Ref Partecipa alla discussione

