Verso i Mondiali di Singapore | Test Match Italia-Ungheria alla Scandone

L’Italia della pallanuoto si rimette in gioco con entusiasmo e determinazione, pronti a riconquistare il palcoscenico mondiale. Dopo la squalifica post-Parigi, gli azzurri guidati da Sandro Campagna si preparano con impegno ai Campionati di Singapore 2025. Il primo grande appuntamento è il test match contro l’Ungheria alla Scandone di Napoli, una sfida che promette emozioni e spettacolo, presentata dall’ex azzurro Bogdan Rath, attuale Ct...

L’Italia della pallanuoto torna protagonista! Dopo la squalifica post-Parigi, gli azzurri guidati da Sandro Campagna si preparano con grande intensità in vista dei Campionati Mondiali di Singapore 2025. Il primo grande banco di prova è il test match internazionale contro l’Ungheria, una delle squadre più forti del panorama mondiale. A presentarci questa prestigiosa sfida alla piscina Scandone di Napoli, è Bogdan Rath, ex azzurro e attuale Ct della Romania. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di pallanuoto, che segna ufficialmente il ritorno dell’Italia alle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Verso i Mondiali di Singapore: Test Match Italia-Ungheria alla Scandone

In questa notizia si parla di: Italia Mondiali Singapore Test

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

Verso i Mondiali di Singapore: Test Match Italia-Ungheria alla Scandone - L’Italia della pallanuoto torna protagonista! Dopo la squalifica post-Parigi, gli azzurri guidati da Sandro Campagna si preparano con grande intensità in ... oasport.it scrive

Nuoto di fondo, l’Italia si testa negli Europei a Stari Grad: non c’è solo Gregorio Paltrinieri - Da domani si comincia. Nelle acque libere dell'isola di Hvar in Croazia, gli Europei di nuoto di fondo terranno banco e l'Italia va in cerca di risposte ... Scrive oasport.it

Mondiali Singapore. Ecco i gironi. Commenti di Campagna e Silipo - Giovedì 26 giugno alle 21:15 Italia-Croazia nell'ambito del trofeo Settecolli - Internazionali di nuoto. La partita sarà l'ultima gara ufficiale della nazionale prima dei mondiali di Singapore. E' il ... Si legge su federnuoto.it

Verso i Mondiali di Singapore: Test Match Italia-Ungheria alla Scandone