Vergogna Italia | travolta 3-0 dalla Norvegia di Haaland Mondiale più lontano Ma forse è un bene Pagelle

In un match sotto la pioggia di Oslo, l’Italia si è trovata travolta dalla Norvegia di Haaland, subendo una sconfitta umiliante (3-0). Questo risultato mette a dura prova le speranze di qualificazione al Mondiale 2026, lasciando spazio a riflessioni e forse a qualche beneficio nascosto. La strada è tortuosa, ma i play-off potrebbero riservare sorprese o, almeno, un nuovo inizio. Ora, più che mai, serve una rinascita.

Cerco, nel diluvio di Oslo, una squadra da paragonare alla povera Italia travolta e umiliata (3-0) dalla Norvegia. Mi vengono in mente Malta, Cipro, Lussemburgo. Esagero? La strada per il Mondiale 2026 ora è difficilissima. Ma chissà che non sia un bene evitare così deprimenti. Speriamo nei play off, che sono una specie di roulette russa. E' la sconfitta più pesante sotto la gestione di Spalletti. Buon allenatore senza lo spessore da Commissario tecnico. Allora dirò che non abbiamo più una Nazionale in grado di reggere il confronto con rappresentative almeno di medio calibro