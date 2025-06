Vergogna Italia! Ne prende 3 in 45' dalla Norvegia ora per il Mondiale si fa dura

L’Italia inciampa contro la Norvegia, lasciando trasparire alcune preoccupazioni in vista del mondiale. Un esordio difficile, senza tiri in porta e con il morale sotto i piedi, mentre la strada verso gli Stati Uniti si complica. La sfida ora è risalire rápidamente, rinnovando impegno e determinazione: il calcio italiano ha bisogno di una reazione decisa e convincente.

A Oslo pessimo esordio degli azzurri nel girone di qualificazione. Nessun tiro in porta e strada subito in salita verso gli Stati Uniti.

