Vela Ugolini Giubilei restano secondi ma vedono scappare via Gimson Burnet agli Europei Nacra 17

Nel cuore di Salonicco, i Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17 hanno regalato emozioni e sorprese. Nonostante un day-3 senza vento, le ultime giornate hanno svelato la forza e la determinazione degli atleti, con Vela Ugolini e Giubilei ancora in corsa e Gimson Burnet che si allontana. La competizione si fa sempre più avvincente: chi si aggiudicherà il titolo? Restate con noi per scoprire l’epilogo di questa sfida epica.

Dopo un day-3 privo di azione per il vento leggero, va in archivio con dei risultati molto importanti a Salonicco (in Grecia) la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17. Quest’oggi le condizioni meteo hanno consentito il regolare svolgimento delle tre prove previste da programma, portando a otto il numero delle regate completate dalla flotta dei catamarani foiling. Si allontana forse in maniera definitiva purtroppo per l’Italia la possibilità di competere fino in fondo per il titolo continentale, con Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (reduci da due secondi posti consecutivi tra Maiorca e Hyeres nel circuito Sailing Grand Slam) che hanno conservato la seconda piazza in classifica generale sprofondando però a -29 dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei restano secondi ma vedono scappare via Gimson/Burnet agli Europei Nacra 17

In questa notizia si parla di: Ugolini Giubilei Europei Nacra

Vela: inizio perfetto per Ugolini-Giubilei agli Europei Nacra 17. Gli azzurri in testa dopo due regate - Inizia alla grande l'avventura di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei agli Europei di vela Nacra 17 a Thessaloniki! Con due regate all'attivo, il duo azzurro si trova in cima alla classifica, dimostrando che il talento italiano nel mondo della vela è più vivo che mai.

Concluso il Day 2 dell’ a Salonicco, in Grecia Dopo le prove disputate quest’oggi Ugolini-Giubilei si attestano al secondo posto, Giunchiglia-Schio al nono https://bit.ly/europeo-nacra49ers-250604… #LaVelaChiamò Partecipa alla discussione

Vela: inizio perfetto per Ugolini-Giubilei agli Europei Nacra 17. Gli azzurri in testa dopo due regate - Parte con il piede giusto l’avventura di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, binomio impegnato da oggi in quel di Thessaloniki, località della Grecia che ... Segnala oasport.it

Vela: Ugolini-Giubilei in top 3 dopo la seconda giornata agli Europei Nacra 17 - Perdono terreno, ma rimangono comunque in top 3 Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, equipaggio azzurro impegnato questa settimana nelle acque di ... oasport.it scrive

Mondiali Nacra 17: Ugolini e Giubilei conquistano l’argento - Un argento che vale oro quello conquistato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al mondiale di Nacra 17 conclusosi ... e neo campioni europei, lasciandosi alle spalle i tedeschi Kohloff ... Segnala gazzetta.it

Olympic Test Event 2023 | Ugolini-Giubilei