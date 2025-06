vela giunchiglia schio stabili in top10 agli europei 49erfx italia distante dalle medaglie

Al termine della quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 a Salonicco, l’Italia vede allontanarsi le possibilità di medaglia nel 49erFX. Tra le donne, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio si confermano il miglior equipaggio azzurro, ma la distanza dalle medaglie si fa ancora più evidente. La sfida per le medaglie si fa serrata, lasciando intuire che solo un'impresa straordinaria potrà ribaltare le sorti di questa importante competizione.

Si affievoliscono le residue chance di medaglia dell’Italia al termine della quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento nelle acque di Salonicco (Grecia). Day-4 in cui si sono disputate tre regate per la flotta femminile e le prime due prove delle Final Series maschili. Tra le donne Sofia Giunchiglia e Giulia Schio si confermano il miglior equipaggio azzurro in classifica, restando virtualmente in zona qualificazione per la Medal Race ma allontanandosi dalla lotta per le medaglie continentali. La coppia italiana non ha brillato oggi, mettendo a referto uno score di 6-20-14 e attestandosi a -39 dalle leader tedesche BergmannWille, -33 dalle polacche MelzackaJankowiak, -32 dalle sorelle canadesi Lewin-Lafrance e a -25 dall’altro tandem teutonico SteinleinBartelheimer. 🔗 Leggi su Oasport.it