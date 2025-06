Vela e Orecchiette | show della pastaia Nunzia nel Villaggio della Regata

Tra il profumo del mare e l’arte della pasta, il Villaggio della Regata si anima con lo show della Pastaia Nunzia, un brindisi tra tradizione e passione. Manca poco alla 39ª edizione della Regata Brindisi-Corfù, e il presidente Gaetano Caso lascia intravedere entusiasmo e numeri in crescita. Gli equipaggi sono pronti a partire: la sfida è alle porte e il mare aspetta solo di essere conquistato.

Mancano due giorni alla partenza della 39ma edizione della Regata Brindisi-Corfù, il presidente del Circolo della Vela, Gaetano Caso, traccia un primo bilancio riguardo il numero di imbarcazioni iscritte e l'entusiamo degli equipaggi, pronti a spiegare le vele domenica prossima alla volta di.

In questa notizia si parla di: Regata Vela Orecchiette Show

