Veicolo in fiamme in tangenziale code e traffico rallentato

Una mattinata di caos sulla tangenziale messinese: un veicolo in fiamme tra Boccetta e Messina Centro ha causato blocchi e code interminabili. I viaggiatori si trovano ad affrontare lunghe attese, mentre le autorità cercano di gestire la situazione. Restate sintonizzati per aggiornamenti su come evolve questa emergenza e quando potremo tornare alla normalità .

Mattinata di passione per chi ha scelto di viaggiare in tangenziale. Dalle 11.30 traffico bloccato a causa di un veicolo in fiamme tra gli svincolo di Boccetta e Messina Centro in direzione Catania. A darne avviso è il Consorzio Autostrade Siciliane con una nota diramata sul canale whatsapp.

