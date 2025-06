Vedelago auto in sosta prende fuoco | paura in piazza Indipendenza

Alle ore 12:30 di venerdì 6 giugno, un'auto in sosta a Vedelago ha preso improvvisamente fuoco in piazza Indipendenza, scatenando paura tra i cittadini. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a circoscrivere l’incendio e prevenire conseguenze più gravi. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prontezza e la sicurezza in ogni momento.

Erano le 12.30 di venerdì 6 giugno quando i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti in piazza Indipendenza a Vedelago per l’incendio improvviso di un’auto in sosta. L'intervento immediato dei pompieri ha permesso di circoscrivere l'incendio che. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Vedelago, auto in sosta prende fuoco: paura in piazza Indipendenza

In questa notizia si parla di: Vedelago Auto Sosta Fuoco

Incendio distrugge un’auto in centro al paese: il rogo domato dai pompieri prima che coinvolgesse anche le vetture vicine - VEDELAGO (TREVISO) - Paura nella tarda mattinata di oggi (6 giugno) intorno alle ore 12.30 quando un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme in piazza Indipendenza, nel ... Riporta msn.com

Auto a fuoco in pieno centro: fiamme domate prima che raggiungessero altre vetture - VEDELAGO (TV) - Alle ore 12:30 di oggi, 6 giugno, i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti nel Comune di Vedelago, in Piazza Indipendenza, per un incend ... nordest24.it scrive

Salvaterra, tre auto in sosta vanno a fuoco - Auto in sosta distrutte da un incendio a Salvaterra ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Verso le 3.30 sono arrivati anche i carabinieri di Casalgrande. Le fiamme sono divampate ... Riporta msn.com

Un anno fa il crollo del Ponte Morandi. La testimonianza di Emilio Vedelago