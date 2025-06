Vedelago auto in sosta prende fuoco | paura in piazza Indipendenza

Vedelago, un pomeriggio di paura: alle 12.30 di venerdì 6 giugno, un'auto in sosta in piazza Indipendenza è improvvisamente esplosa in fiamme. I Vigili del Fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti prontamente, riuscendo a circoscrivere l’incendio e prevenire danni maggiori. La dinamica dell’incidente resta sotto osservazione, mentre i residenti si chiedono cosa abbia scatenato questa pericolosa combustione improvvisa. La vicenda sottolinea l’importanza della pronto intervento e della sicurezza urbana.

