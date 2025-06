Vaticano | Santa Sede conflitti Ucraina e Gaza in colloqui visita Mattarella

Nel cuore del Vaticano, tra incontri di grande rilevanza internazionale, si svelano dialoghi vitali per il futuro globale. La visita del presidente Mattarella si inserisce in un contesto cruciale, segnato dai conflitti in Ucraina e Gaza, e dalla volontà della Santa Sede di promuovere pace e dialogo. Un momento di grande significato, che potrebbe aprire nuove vie per la diplomazia e la speranza nel mondo.

Città del Vaticano (Vaticano), 6 giu. (LaPresse) – “Il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto stamani in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente della Repubblica italiana, S.E. il signor Sergio Mattarella, il quale si è successivamente incontrato con S.E. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaticano: Santa Sede, conflitti Ucraina e Gaza in colloqui visita Mattarella

In questa notizia si parla di: Vaticano Mattarella Santa Sede

Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Mattarella in Vaticano per l'incontro con Papa Leone. Tra i temi potrebbero esserci, oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, i conflitti, a partire da quello che da anni si consuma nel cuore dell'Europa. #ANSA Partecipa alla discussione

Cosa ci dice la prima, pur breve, visita ufficiale del presidente della Repubblica a papa Prevost sui nuovi rapporti tra Roma e la Santa Sede. L'approfondimento di @PierfrancescoF2 per #SkyInsider Partecipa alla discussione

Mattarella in Vaticano da Papa Leone XIV: con lui la figlia Laura e Tajani - Il Presidente Mattarella in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV, accompagnato dalla figlia Laura e dal vicepremier Tajani. Come scrive la7.it

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano: è il primo incontro ufficiale tra i due - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano: è il primo incontro ufficiale tra i due ... Da tg24.sky.it

Terminato l'incontro di Mattarella con Papa Leone in Vaticano - Tra i temi potrebbero esserci stati, oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, i conflitti, a partire da quello che da anni si consuma nel cuore dell'Europa. Nella delegazione Tajani e l'ambasciatore ... Come scrive ansa.it