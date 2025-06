Vaticano per la prima volta Mattarella da Papa Leone

Il presidente Sergio Mattarella ha compiuto un storico viaggio in Vaticano per incontrare papa Leone XIV, segnando un momento di grande rilevanza diplomatica e spirituale. All’ingresso, il cortile di San Damaso si è riempito di emozione, con una suggestiva composizione di fiori tricolore a testimonianza del legame tra Italia e Santa Sede. Il presidente, accolto con rispetto e calore, ora si prepara a una visita che rafforzerà i ponti tra Stato e Chiesa.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, √® giunto in Vaticano intorno alle 9 di questa mattina per essere ricevuto a Palazzo Apostolico da papa Leone XIV. Il Capo dello Stato √® stato accolto nel cortile di San Damaso dal reggente della prefettura della casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. Nel cortile, per l'occasione, √® stata allestita una composizione di fiori tricolore per accogliere la delegazione italiana. Il presidente della Repubblica √® accompagnato dalla figlia Laura. Quello di oggi √® il primo incontro ufficiale tra il Capo dello Stato e il nuovo pontefice anche se Mattarella aveva gi√† salutato brevemente Leone XIV il 18 maggio scorso, giorno in cui il Papa si era insediato ufficialmente sulla Cattedra di Pietro celebrando la messa per l'inizio del pontificato. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Vaticano, per la prima volta Mattarella da Papa Leone

In questa notizia si parla di: Vaticano Mattarella Papa Leone

Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è nella delegazione che ha accompagnato Mattarella in Vaticano, per l'incontro con Papa Leone XIV. #ANSA Partecipa alla discussione

Mattarella in Vaticano per l'incontro con Papa Leone. Tra i temi potrebbero esserci, oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, i conflitti, a partire da quello che da anni si consuma nel cuore dell'Europa. #ANSA Partecipa alla discussione

L'arrivo di Mattarella in Vaticano per l'incontro ufficiale con Papa Leone XIV - (LaPresse) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Vaticano per una visita ufficiale a Papa Leone XIV. Mattarella è arrivato accompagnato dalla figlia Laura, ed è stato accolto da ... Scrive msn.com

Vaticano, per la prima volta Mattarella da Papa Leone - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto in Vaticano intorno alle 9 di questa mattina per essere ricevuto a Palazzo ... Riporta iltempo.it

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano, è la prima visita ufficiale tra i due - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è andato in Vaticano per incontrare Papa ... Segnala fanpage.it