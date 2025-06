Vaticano l’arrivo di Mattarella per l’incontro ufficiale con Papa Leone XIV

In una giornata storica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha varcato i confini del Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV. Accompagnato dalla figlia Laura, l’evento si è aperto con l’emozionante esecuzione dell’inno di Mameli, simbolo di unità e orgoglio nazionale. Un momento di grande rilevanza che sottolinea il forte legame tra Italia e Santa Sede, segnando un passo importante nel dialogo tra le istituzioni.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Vaticano per una visita ufficiale a Papa Leone XIV. Mattarella è arrivato accompagnato dalla figlia Laura, ed è stato accolto da Monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa pontificia e dai Gentiluomini di sua Santità. In omaggio alla presenza del Capo di Stato italiano è stato quindi eseguito l’inno di Mameli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaticano, l’arrivo di Mattarella per l’incontro ufficiale con Papa Leone XIV

In questa notizia si parla di: Mattarella Vaticano Ufficiale Papa

Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Vaticano, Mattarella da Papa Leone per la prima volta #6giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/06/06/news/sergio-mattarella-prima-volta-incontra-papa-leone-vaticano-42878206/… Partecipa alla discussione

FOTO | Papa Leone riceve la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Vaticano. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/06/06/papa-leone-riceve-la-visita-del-presidente-della-repubblica-sergio-mattarella_a61c8ec8-6f21-478b-9038-6 Partecipa alla discussione

Papa Leone XIV incontra Mattarella: prima visita ufficiale in Vaticano - Un incontro molto atteso e sentito che avviene in un momento storico segnato da gravi conflitti e forti tensioni internazionali ... Segnala msn.com

L'arrivo di Mattarella in Vaticano per l'incontro ufficiale con Papa Leone XIV - (LaPresse) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Vaticano per una visita ufficiale a Papa Leone XIV. Mattarella è arrivato accompagnato dalla figlia Laura, ed è stato accolto da ... msn.com scrive

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano, è la prima visita ufficiale tra i due - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è andato in Vaticano per incontrare Papa ... Da fanpage.it