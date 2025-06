Vasile Frumuzache potrebbe essere un serial killer l' ipotesi di altre vittime oltre Denisa e Ana Maria

Vasile Frumuzache, al centro di un'inquietante vicenda, è stato collegato a due tragici femminicidi: Mara Denisa Adas Paun e Ana Maria Andrei. Ma le domande rimangono aperte: potrebbe essere responsabile di altre vittime? Mentre gli inquirenti scavano nel passato di Frumuzache, l’intera comunità aspetta risposte che potrebbero cambiare per sempre il corso delle indagini e delle loro vite.

Vasile Frumuzache è un serial killer? Dopo le confessioni sui femminicidi di Mara Denisa Adas Paun e Ana Maria Andrei gli inquirenti indagano ancora. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Vasile Frumuzache potrebbe essere un serial killer, l'ipotesi di altre vittime oltre Denisa e Ana Maria

In questa notizia si parla di: Vasile Frumuzache Serial Killer

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città: Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

Le confessioni di Vasile Frumuzache e l’ombra del serial killer, “verifiche su casi di donne scomparse” - Due donne uccise, due confessioni in meno di ventiquattro ore. Impossibile per gli inquirenti non cercare di capire se è possibile che Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno residente a Monsumma ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Vasile Frumuzache e i due femminicidi confessati: a Prato l'ombra del serial killer - Due donne uccise, due confessioni in meno di ventiquattro ore, una sola, agghiacciante domanda ancora senza risposta: è possibile che Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno residente a Monsumman ... Riporta msn.com

I bimbi, i post, le escort: chi è Vasile Frumuzache, il serial killer delle prostitute - Il trentaduenne romeno che ha confessato di aver ucciso due donne è arrivato in Italia quando aveva 14 anni. Sposato, due figli, lavora in Toscana come guardia giurata ... Riporta msn.com