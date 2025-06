Vasile Frumuzache killer di Maria Denisa Adas aggredito in carcere Chi è il reo confesso

Vasile Frumuzache, reo confesso dell’omicidio di Maria Denisa Adas e Ana Maria Andrei, ha vissuto un episodio di violenza in carcere: un parente di una delle vittime lo ha aggredito con olio bollente. La sua confessione, datata 5 giugno, ha scioccato l’opinione pubblica, rivelando una storia drammatica e complessa. Ma chi è realmente l’uomo dietro questa tragedia? Scopriamo insieme i dettagli di questa inquietante vicenda.

Vasile Frumuzache, l’uomo accusato dell’uccisione di Maria Denisa Adas e di Ana Maria Andrei, è stato aggredito in carcere da un parente della seconda donna. Come si apprende dalla procura di Prato, l'aggressione è stata fatta con olio bollente tirato sul volto. Frumuzache il 5 giugno ha confessato il femminicidio della 30enne escort romena scomparsa da Prato la notte tra il 15 e il 16 maggio: il corpo Maria Denisa Adas è stato ritrovato più di due settimane dopo, il 4 giugno, nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini. Su Frumuzache pende il sospetto che si tratti di un possibile serial killer: l’uomo infatti, reo confesso del femminicidio di Denisa, durante un secondo interrogatorio ha confessato di essere l'autore anche dell’uccisione di un'altra donna, Ana Maria Andrei, di cui i parenti segnalarono la scomparsa l'1 agosto 2024. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Vasile Frumuzache, killer di Maria Denisa Adas aggredito in carcere. Chi è il reo confesso

