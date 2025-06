Vasile Frumuzache il killer di Denisa Paun e Ana Maria Andrei aggredito in carcere dal parente di una delle escort uccise | sfigurato con olio bollente

Vasile Frumuzache, noto killer di Denisa Paun e già condannato per aver ucciso Ana Maria, si trova ora al centro di un episodio inquietante: è stato aggredito in carcere da un parente di una delle escort vittime, sfigurato con olio bollente. Un gesto che riaccende le ombre di una vicenda drammatica fatta di violenza e vendetta, lasciando aperte molte domande sulle motivazioni e sulla giustizia.

Vasile Frumuzache, reo confesso per l'omicidio di Denisa Maria Paun (Adas), trovata morta a Montecatini Terme (Pistoia), aveva già ucciso un'altra giovane donna, Ana Maria.

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città: Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

