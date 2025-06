Vasile Frumuzache il killer di Denisa Paun e Ana Maria Andrei aggredito in carcere dal parente di una delle escort uccise Possibili altre vittime l' ipotesi dei complici

Vasile Frumuzache, noto killer di Denisa Paun, si trova ora al centro di un inquietante episodio: è stato aggredito in carcere dal parente di una delle escort uccise, alimentando sospetti su possibili altre vittime e sull’ipotesi di complici. Questa vicenda svela un puzzle ancora più oscuro, che potrebbe spalancare nuovi orizzonti sulla rete di omicidi e segreti che lo circondano. La verità è destinata a emergere, portando alla luce tutto ciò che si nasconde nell'ombra.

Vasile Frumuzache, reo confesso per l'omicidio di Denisa Maria Paun (Adas), trovata morta a Montecatini Terme (Pistoia), aveva già ucciso un'altra giovane donna, Ana Maria Andrei..

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città: Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa Adas confessa: «Ho ucciso un'altra donna». Trovati i resti della ragazza sparita almeno da agosto 2024: Ana Maria Andrei, anche lei prostituta come Denisa Adas.

"Ho ucciso un'altra donna": Vasile Frumuzache confessa un secondo femminicidio. Dopo Denisa, la rivelazione shock sulla scomparsa di Ana Maria Andrei, escort romena sparita nell'agosto 2024. #Femminicidio #Giustizia #Denisa #AnaMariaAndrei

Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Dalla perquisizione a casa di Vasile Frumuzache indizi su altre donne scomparse» - Prende piede e sembra sempre più plausibile l'ipotesi del serial killer per le morti di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, le due donne romene scomparse e trovate morte, e per i ...

"Forse ne ha uccise altre". Killer delle escort, nuovi indizi a casa di Vasile Frumuzache - Potrebbe averne uccise altre. E' l'ipotesi, inquietante, che emerge da una perquisizione a casa del 32enne che ha confessato l'assassinio di due donne ...

Vasile Frumuzache, ipotesi serial killer: nuovi indizi su altre donne uccise - Vasile Frumuzache, il 32enne che ha già confessato di aver ucciso Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, potrebbe essere un serial killer: nuovi indizi ...