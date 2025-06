Vasile Frumuzache il killer delle escort aggredito in carcere da un parente di Ana Maria Andrei | gli ha tirato in faccia olio bollente

Vasile Frumuzache, il sospettato coinvolto nel tragico caso di Maria Denisa Adas, è stato brutalmente aggredito in carcere da un parente di Ana Maria Andrei, un'altra vittima di scomparsa e omicidio. L’attacco con olio bollente rappresenta un nuovo capitolo di tensione tra le parti, alimentando il clima di vendetta e mistero che avvolge questa doppia tragedia. Dopo l’intervento del 118, Frumuzache è stato...

Vasile Frumuzache, l’uomo accusato di aver ucciso e nascosto il cadavere di Maria Denisa Adas, è stato aggredito in carcere da un parente dell’altra donna scomparsa e uccisa nel 2024, Ana Maria Andrei, delitto confessato ieri sotto interrogatorio degli inquirenti. Secondo quanto si apprende dalla procura di Prato, l’uomo avrebbe aggredito Frumuzache gettandogli dell’ olio bollente sul volto. Dopo l’intervento del 118, Frumuzache è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Prato in codice giallo. L’aggressione è avvenuta questa mattina nella casa circondariale pratese della Dogaia, in via La Montagnola. 🔗 Leggi su Open.online

