Vasile Frumuzache | gli omicidi di Denisa Adas Paun e Ana Maria Andrei e l’ombra del serial killer

Nel cuore di Montecatini Terme si cela un oscuro enigma che scuote la comunità: Vasile Frumuzache, sospettato di aver commesso almeno due omicidi, potrebbe essere il serial killer che ha seminato paura tra le prostitute della zona. Con un passato avvolto nel mistero e collegamenti inquietanti con le vittime, le indagini sono in pieno svolgimento per far luce su questa terribile serie di delitti. Ma chi è davvero Vasile Frumuzache?

Vasile Frumuzache ha ucciso almeno un’altra donna prima di Denisa Adas Paun. E ora c’è chi pensa che possa essere un serial killer. Specializzato in prostitute, visto che anche Ana Maria Andrei, 27 anni, era una escort. E lui ha abbandonato il suo corpo in un campo a Montecatini Terme a pochi chilometri da casa. Nella stessa zona in cui aveva lasciato Denisa. Una serie di verifiche è partita sugli elenchi delle persone scomparse negli ultimi 7 anni in tutta la Toscana. Ma anche nella provincia di Trapani, dove Frumuzache ha vissuto fino al 2022. Il secondo delitto. Andrei era scomparsa a fine luglio 2024. 🔗 Leggi su Open.online

Vasile Frumuzache Denisa Adas

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città: Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

Colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Maria Denisa Adas,la escort scomparsa a Prato e ritrovata morta e decapitata in un casolare a Montecatini Terme. Il suo assassino,Vasile Frumuzache ha confessato un secondo delitto:quello di un'altra escort sco

Ritrovati i resti di un'altra donna dopo la confessione del killer di Denisa Adas, Vasile Frumuzache. Gli inquirenti ritengono che si tratti di Ana Maria Andrei, scomparsa nel 2024 e per la quale l'omicida di Denisa ha ammesso di essere il suo assassino. Il cadav

Maria Denisa Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Si indaga su altre donne scomparse». Così Vasile ha confessato gli omicidi - Due femminicidi confessati in meno di 24 ore fanno scendere l'ombra di un potenziale serial killer di donne scomparse fra Prato e Montecatini Terme. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena ...

Chi è Vasile Frumuzache, l'assassino di Denisa Maria Adas: lavora come guardia giurata ed è sposato - Vasile Frumuzache, 32 anni, ha ammesso di aver strangolato e decapitato Maria Denisa Adas. Residente a Monsummano Terme, provincia di Pistoia, è sposato e lavora come guardia giurata.

Denisa Adas Paun, il killer Vasile Frumuzache confessa l'omicidio di un'altra donna: «L'anno scorso ho ucciso anche Ana Maria Andrei» - Un altro omicidio, risalente a un anno fa. Colpo di scena nelle indagini sulla morte di Denisa Adas Paun, la escort trentenne il cui corpo è ...

Denisa ar fi între?inut rela?ii sexuale cu uciga?ul, în noaptea crimei