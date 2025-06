Vasile Frumuzache aggredito in carcere killer di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei colpito con olio bollente da parente della prima vittima

Vasile Frumuzache, coinvolto in un grave episodio di violenza in carcere, è stato aggredito con olio bollente da un familiare di una delle sue vittime. Trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato, si trova ora ricoverato con ustioni di primo e secondo grado. Un episodio che scuote profondamente il sistema penitenziario e solleva interrogativi sulla sicurezza in carcere. La vicenda continua a riservare sviluppi sorprendenti.

Frumuzache è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato, dove è attualmente ricoverato con ustioni di primo e secondo grado. Aggredito in carcere con olio bollente Vasile Frumuzache, il 32enne che ha confessato gli omicidi di Denisa Maria Paun e Ana Mar.

